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Sakarya Valisi'nden 17 Ağustos Depremi Mesajı

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılında yayımladığı mesajda, depremde kaybedilen vatandaşları rahmetle andı, afetlere hazırlıklı ve dirençli şehirler inşa etmenin önemini vurguladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 17 Ağustos 1999 tarihinin milletin hafızasında, toplumun kalbinde hiç dinmeyen ve dinmeyecek olan bir sızı olduğunu bildirdi.

Marmara'yı sarsan büyük depremle Sakarya ve bölgede binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Doğan, "Deprem geride yalnızca yıkılan binaları değil eksik kalan sofraları, yarım kalan hayalleri, suskun kalan evleri ve ömür boyu hatırlanacak hüzünlü hatıraları bıraktı. O gece toprağa emanet ettiğimiz bütün vatandaşlarımızı rahmetle ve özlemle yad ediyor, yakınlarını kaybeden tüm ailelerimize sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, bir şehrin gerçek gücünün, afetlere nasıl ve ne kadar hazırlandığında saklı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrında şehircilik vizyonumuz, riskleri yöneten, dirençli, güvenli ve insanı merkeze alan şehirler inşa etmek anlayışı üzerinde yükselmektedir. Bilimin rehberliğinde planlanan şehirler, güvenli yapılar, yatay mimari anlayışı, güçlü altyapı, her yaştan vatandaşımızda oluşturulan ve canlı tutulan afet bilinci, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatıralarına karşı müşterek sorumluluğumuzdur. 17 Ağustos'u, daha güvenli yarınlara dair kararlılığımızı tazelediğimiz bir gün olarak görüp deprem kuşağında bir ülke olmanın farkındalığı ve bilinciyle geleceğimizi inşa etmek, kaybettiğimiz canlarımıza göstereceğimiz en büyük vefa olacaktır."

Kaynak: AA
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