Sakarya Valisi Doğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, üreten, çalışan ve değer katan her insanın büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki birer kavi güç olduğunu bildirdi.

Emeği yücelten medeniyetin mensupları olarak anlayışlarındaki çalışmanın sadece geçim vasıtası değil aynı zamanda insanın kendini var etme ve topluma katkı sunma biçimi olduğunu dile getiren Doğan, "Sanayiden tarıma, hizmet sektöründen teknolojiye kadar her alanda emek veren çalışkan insanımızın gayreti, kalkınmamızın itici gücü, milletimizin müşterek muvaffakiyetinin en kıymetli unsurudur. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz da alın terini merkeze alan, üretimi büyüten, istihdamı artıran ve refahı her kesimiyle paylaşan anlayışı ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

Doğan, çalışma hayatının inkişafının sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal huzurun, toplumsal adaletin ve güçlü yarınların teminatı olduğunu aktararak, "Bu noktada birlik ve beraberliğimiz, dayanışma ruhumuz, milli ve manevi değerlerimiz en büyük gücümüzdür. Değerlerimizden aldığımız güçle, birlikte üreten, birlikte paylaşan ve birlikte büyüyen toplum olarak, aydınlık geleceğe kararlılıkla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, alın terini berekete, emeği değere dönüştüren, ülkenin gelişmesi, milletin refahı için çalışan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur, başarı ve esenlik dolu yarınlar diledi.