Haberler

Sakarya Valiliği'nden Yaralı Köpek Açıklaması

Güncelleme:
Sakarya Valiliği, 'yaralı köpeği çöpe attılar' haberine yanıt vererek konunun araştırıldığını ve bir kişinin köpeği ölü zannederek çöp konteynerine attığını duyurdu. Bunu yapan kişinin ifadesiyle ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Pamukova Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin sokak üzerinde sahipsiz köpek ihbarı üzerine harekete geçtiği, sokaktaki 4 sahipsiz köpeğin yakalanması amacıyla uyuşturucu iğne kullanıldığı, bu esnada uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen 1 köpeğin sokak üzerine kaçtığı, diğer 3 köpeğin ise veteriner ekiplerince bakım merkezine götürüldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Kaçan köpek için arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadığı aktarılan açıklamada, haberde bahsi geçen köpeğin uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra kaçan köpek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan araştırmalarda köpeği çöp konteynerine K.Ş'nin (35) attığı tespit edildiği ve köpeği ölmüş olduğunu düşündüğü için çöp konteynerine attığını beyan ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikata başladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
