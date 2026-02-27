Haberler

Sakarya Valiliği'nden 'Köpek' Ölümüne İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Valiliği, ehliyetsiz bahçıvanın polis aracıyla bir köpeğin ölümüne neden olduğu olaya dair açıklama yaptı. İlgili personel hakkında idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

1) SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN 'KÖPEK' ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

SAKARYA Valiliği tarafından yapılan, ehliyetsiz bahçıvanın, polis aracıyla köpeğin ölümüne neden olmasına ilişkin açıklamada, ilgili personel hakkında idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Sakarya Valiliği, Valilik konutunda görevli ehliyetsiz bahçıvanın bahçede polis aracıyla köpeği ezerek ölümüne neden olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Valilik Konağı'nda görevli polis memurlarının köpek ölümü olayıyla ilgili yer değişikliği yapıldığı ve haklarında soruşturma açıldığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Konuya ilişkin yapılan incelemede; konut bahçesinde ehliyetsiz olan bahçıvanın emniyet aracını yaklaşık 15 dakika süreyle kullandığı, görevli personelin bu durumdan haberdar olmadığı ve konutta bulunan yavru bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan olaydan yaklaşık yarım saat sonra bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Gerekli güvenlik tedbirlerine riayet edilmediği değerlendirildiğinden, ilgili personel hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Söz konusu olayın köpek ölümüyle ilişkilendirilerek farklı mecralara çekilmesi ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın