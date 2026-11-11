Sakarya Valiliği fırtına uyarısı verdi, Marmara'da cumartesi akşamına kadar sürecek

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Sakarya Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden 14 Kasım Cumartesi günü akşamına kadar fırtına beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre perşembe günü kuvvetli rüzgar ve cuma günü fırtına beklendiği belirtilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA