Sakarya Valiliğince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde güvenlik kamerası bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kamu düzeninin korunması, suç ve kabahatlerin önlenmesi, meydana gelebilecek olayların aydınlatılması, kişi ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla konaklama tesisleri, yeme içme, dinlenme, eğlence ve sosyal faaliyet alanları ile benzer nitelikte hizmet veren, ilgili mevzuat kapsamında faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde güvenlik kamera sisteminin zorunlu olarak bulundurulmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu iş yerlerinde giriş ve çıkış ile ortak kullanım alanları, dış cepheler, otoparklar ve güvenlik açısından gerekli görülen diğer bölgelerin kamera sistemiyle izleneceği belirtilen açıklamada, kamera sistemlerinin gece ve gündüz yeterli görüntü kalitesinde kayıt yapabilecek teknik özelliklere sahip olması, kayıtların tarih ile saat bilgisi içermesi ve görüntülerin en az 30 gün süreyle muhafaza edilmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, kamera sistemlerinin yalnızca güvenlik amacıyla kullanılacağı, tuvalet, soyunma kabini ve kişilerin özel hayatına ilişkin mahrem alanlarda görüntü kaydı yapılmayacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerin kaydedilmesi ve muhafazasında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Mevcut iş yerlerine, kamera sistemlerini belirlenen şartlara uygun hale getirmeleri için kararın yürürlüğe girdiği bugünden itibaren 60 gün süre tanınacaktır. Yeni açılacak iş yerlerinin ise faaliyete başladıkları tarihten itibaren belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Kararın uygulanması, ilgili kolluk birimleri ve yetkili kurumlar tarafından denetlenecek olup, yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler uygulanacaktır. Kamu düzeninin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karara, ilgili tüm işletmelerin hassasiyetle uyması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA