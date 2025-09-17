Haberler

Sakarya Taraklı'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen soda yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Taraklı-Göynük yolu Yeniköy mevkisinde, A.H idaresindeki 06 ZUN 80 soda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince önce Taraklı Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
