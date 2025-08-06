Sakarya Şehir Kütüphanesi'nin İhalesi 5 Eylül'de Yapılacak

Sakarya Şehir Kütüphanesi'nin yapım ihalesi 5 Eylül Cuma günü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesine inşa edilecek Sakarya Şehir Kütüphanesi'nin ihalesi 5 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, donatım bölgesinde 7 bin metrekarelik alana inşa edilecek projede konferans, tiyatro, okuma ve araştırma salonları, çocuk kütüphanesi, özel sınıflar, bilgisayarlı çalışma odaları ile engelli okuma salonlarının yer alacağını aktardı.

SUBÜ öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Teknovasyon Topluluğu öğrencileri, "Dijital Kalkan: Siber Güvenlikte Genç Yetenekler Kampı" adlı projelerini hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında öğrenciler, uzmanlardan siber güvenlik alanında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Erenler'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Erenler Belediyesi glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şenol Dinç tarafından 2024 yılında hayata geçirilen "Çölyak Hastalarına Destek Programı" devam ediyor.

Bu doğrultuda belediye ekiplerince 65 çölyak hastasına, glütensiz gıda kolisi ulaştırıldı.