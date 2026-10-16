Haberler

Sakarya Sapanca'da dere taştı, köprü yıkıldı, 2'si çocuk 8 kişi AFAD'la kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun yağışın ardından Fevziye Mahallesi'ndeki dere taştı. Yıkılan köprü nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, AFAD'ın kurduğu halatlı düzenekle güvenli bölgeye alındı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki köprünün yıkılması sonucu evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçede 2 gündür etkili olan yoğun yağışın ardından Fevziye Mahallesi'ndeki dere taştı. Dere üzerindeki geçiş köprüsünün yıkılması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, derenin iki tarafında bulunan beton elektrik direkleri arasında halatlı düzenek kurdu. Mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, kurulan hat üzerinden karşıya geçirilerek güvenli bölgeye alındı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı

İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

Erdoğan imzaladı! Gece yarısı kritik koltuklara yeni isimler getirildi
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı

Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı

Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!

Ünlü sunucudan mesaj çıkışı: Ne zavallısın sen!