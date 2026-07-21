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Sakarya sahillerinde bir haftada 59 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 14-19 Temmuz tarihlerinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 59 kişiyi kurtardı. Ayrıca kaybolan 35 çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 59 kişiyi kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçesinin kıyı şeridinde boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekipler, 14-19 Temmuz'da boğulma tehlikesi geçiren 59 vatandaşı kurtardı.

Bu arada, sahil şeridinde kaybolan 35 çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
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