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Sakarya Pamukova'da yabani hayvandan kaçan otomobil sulama hendeğine devrildi

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Sakarya Pamukova'da yabani hayvandan kaçan otomobil sulama hendeğine devrildi
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücünün yabani hayvana çarpmamak için manevra yapması sonucu otomobil, Çardak Mahallesi'nde sulama hendeğine devrilerek ters döndü. Kazada yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı; otomobil vinç yardımıyla hendeğinden çıkarıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil sulama hendeğine devrildi.

Çardak Mahallesi mevkisinde B.K.A. idaresindeki 43 NE 037 plakalı otomobil, önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki sulama hendeğine devrilerek ters döndü.

Kazada yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil, sulama hendeğinden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA
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