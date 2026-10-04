Haberler

Sakarya Pamukova'da traktör devrilince dede öldü, torunu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamaya gidilen yayla yolunda traktörün devrilmesi sonucu dede hayatını kaybetti, torunu yaralandı. Kazada sürücünün oğlu yara almadan kurtulurken, yaralı torunu Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu dede yaşamını yitirdi, torunu yaralandı.

Eskiyayla Mahallesi Soğucak Yaylası mevkisine mantar toplamaya giden Cemal T'nin (71) kullandığı 54 RA 730 plakalı traktör, yayla yolunda seyrederken rampada devrildi.

Kazada sürücü ile torunu E.T. (14) traktörün altında kaldı. Sürücü Cemal T'nin oğlu R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Cemal T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı çocuk, sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cemal T'nin cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
TFF'den olağanüstü toplantı kararı

TFF olağanüstü toplanıyor!
Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024
Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gemi faciasından günler sonra bir acı haber daha geldi
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu