Sakarya Pamukova'da traktör devrilince dede öldü, torunu yaralandı

Sakarya Pamukova'da traktör devrilince dede öldü, torunu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamaya gidilen yayla yolunda traktörün devrilmesi sonucu dede hayatını kaybetti, torunu yaralandı. Kazada sürücünün oğlu yara almadan kurtulurken, yaralı torunu Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu dede yaşamını yitirdi, torunu yaralandı.
Eskiyayla Mahallesi Soğucak Yaylası mevkisine mantar toplamaya giden Cemal T'nin (71) kullandığı 54 RA 730 plakalı traktör, yayla yolunda seyrederken rampada devrildi.
Kazada sürücü ile torunu E.T. (14) traktörün altında kaldı. Sürücü Cemal T'nin oğlu R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Cemal T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı çocuk, sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cemal T'nin cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.