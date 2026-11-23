Sakarya Pamukova'da tır kırmızı ışıkta bekleyen panelvana devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen panelvana arkadan çarpıp üzerine devrildi. Kazada panelvandaki 2 yolcu yaralanarak Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı, ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tırın kırmızı ışıkta bekleyen panelvanın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.C. idaresindeki tır, D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Mekece Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu.
Tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. yönetimindeki panelvana arkadan çarpıp üzerine devrildi, dorsedeki deterjan kolileri de yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan panelvandaki 2 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.