Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'nde Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangın, yakınındaki ormana sıçradı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, bazı binalar tahliye edildi.

1) SAKARYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEPOSUNDA YANGIN; ORMANA DA SIÇRADI

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangın, yakınındaki ormana sıçradı. Bölgede bazı binalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında depodaki iş makineleri ve tomruklar büyük ölçüde yanarken, alevler ormana sıçradı. Bölgeye yakın olan binalar da tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

12 ARAÇ VE 40 PERSONELLE MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarını takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söğütlü, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan orman işletme deposunda çıkan yangına 12 araç ve 40 personelle İtfaiye ekiplerimiz müdahale gerçekleştiriyor. Olay yerinde ekiplerimizden bizzat bilgi aldım. Hemşehrilerimizi havaların ısınması ile artan yangınlara karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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