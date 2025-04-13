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Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kartpostallık Kar Manzaraları

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası, bahar aylarında etkili olan kar yağışı ile birlikte muhteşem görüntüler sundu. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ve yeşil alanların beyaz örtüsüyle birleşimi kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yeşilin karla buluşması kartpostallık görüntüler sundu

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bahar ayında zaman zaman etkisini gösteren ve yeşille buluşan kar, kartpostallık görüntüler sundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, bahar ayında etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetrelere ulaştı. Yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini gösteren ve yeşille birleşen beyaz örtü kartpostallık görüntüler sundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel
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