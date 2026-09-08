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Sakarya'nın sahillerinde denize girmek yasaklandı

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali'nin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Söz konusu ilçelerin kaymakamlıkları, denize girişleri yasakladı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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