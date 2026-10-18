Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak cadde ve sokakları suyla kapladı, rögarlar taştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak cadde ve sokakları suyla kapladı, rögarlar taştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, ilçe merkezinde cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Sağanakta rögarlar taşarken belediye ekipleri, iş makineleriyle olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),– SAKARYA'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Sakarya'da gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı