Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak cadde ve sokakları suyla kapladı, rögarlar taştı

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Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),– SAKARYA'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sakarya'da gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı