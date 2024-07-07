Sakarya Nehri'nde Yabancı Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşındaki Irak uyruklu çocuk sürüklenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından nehirden çıkarılan çocuğun cenazesi Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürülecek.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri'ne giren yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 11 yaşındaki Irak uyruklu Abdullah Qaid Shareef S, bir süre sonra sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Botla arama yapan AFAD ekipleri, nehre girdiği yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan çocuğu sudan çıkardı.
Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesinin, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırılacağı öğrenildi.