Haberler

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

Sakarya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde apart kiralayan şüphelilerin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi paketleyip satışa hazır hale getirerek, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya ve ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla sattığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Kocaeli, Sakarya ve Düzce arasındaki seyahatlerini takibe aldığı U.T. (35) ile D.G'yi (27) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 3 sırt çantasında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, bir miktar uyuşturucu emdirilmiş peçete, 712 gram sentetik uyuşturucu, 68 gram esrar, 19 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 128 bin 935 lira ile not defteri ele geçirildi.

Çalışmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilere uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen N.A.M. (51), S.Y. (27) ile K.Y.Y'yi (25) Kocaeli'de kiraladıkları adrese giderken İzmit ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin aracında ve apartta yapılan aramalarda 81,49 gram sentetik uyuşturucu, 40 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

Zanlıların beyanları doğrultusunda İzmit ilçesinde bir arazide de 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi maymunla öpüştü

Ünlü ismin eski sevgilisi maymunla öpüştü
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı