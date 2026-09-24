Haberler

Sakarya merkezli operasyonda 21 eylem planlayan 3 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+449 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya merkezli olarak İstanbul, Kütahya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların iş insanlarına ve esnafa yönelik 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladıkları belirlendi.

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen "yeni nesil suç örgütleri" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan yapılanmalara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Sakarya merkezli İstanbul, Kütahya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda M.K.P, İ.P. ve K.T. gözaltına alındı.

M.K.P'nin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunduğu, örgüt mensuplarının suç örgütü faaliyetleri kapsamında hareket ederek, iş insanlarına, esnafa, örgütün eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla araç temin etmek istemeyen kişilere, örgüt mensuplarının gizlenmelerine imkan sağlamayan işletme sahiplerine yönelik "tehdit, yaralama, araç kundaklama, iş yeri kurşunlama" gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BM kürsüsünde dünyaya çağrı: Daha büyük tehlike yaklaşıyor

Trump'ın ülkeye sokmadığı isim BM'ye video gönderdi! Dünyayı uyardı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

Gamze'nin eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım
Mbappeli Fransa Milli Futbol Takımı, Kocaeli'ye geldi

Kylian Mbappe, Kocaeli'de
Nalburdan aldığı lavabo açıcı üzerine döküldü! Vücudunun yüzde 15'i yandı, kot şortu eridi

Nalburdan aldı, arabada üzerine döküldü! Kot şortu bile eridi
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha
Samsun'da kardeşini berberde öldüren sanıktan ilginç savunma

Kardeşini berber koltuğunda öldüren ağabeyden ilginç savunma
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler

Fransa maçı öncesi korktuğu başına geldi

Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek

Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek