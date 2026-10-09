Sakarya Karasu'da traktör devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Sakarya Karasu'da traktör devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün cenazesi savcı incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kurudere Mahallesi'nde Recep A. (79) idaresindeki 54 AKG 533 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan traktördeki R.M.B. (15) ve R.B. (48) Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Recep A'nın cenazesi, hastane morguna götürüldü.