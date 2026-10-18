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Sakarya Karasu'da taşkında yıkılan 3 köprü iş makineleriyle onarılıyor

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Sakarya Karasu'da taşkında yıkılan 3 köprü iş makineleriyle onarılıyor
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Namazgah Mahallesi'nde günlerdir etkili olan yağışların yol açtığı taşkınlarda 3 köprü yıkıldı. Ekipler derelerden gelen sular nedeniyle yıkılan köprüleri iş makineleriyle onarıyor; çalışmalar dronla görüntülendi.

YIKILAN KÖPRÜLER ONARILIYOR

Karasu ilçesi Namazgah Mahallesi'nde günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Mahallede 3 köprü derelerden gelen sular nedeniyle yıkılırken, ekipler bölgede iş makineleriyle köprüleri onarıyor. Çalışmalar dronla görüntülendi.

Levent KIZILASLAN/KARASU, (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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