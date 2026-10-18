Sakarya Karasu'da taşkında yıkılan 3 köprü iş makineleriyle onarılıyor

Sakarya Karasu'da taşkında yıkılan 3 köprü iş makineleriyle onarılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesi Namazgah Mahallesi'nde günlerdir etkili olan yağışların yol açtığı taşkınlarda 3 köprü yıkıldı. Ekipler derelerden gelen sular nedeniyle yıkılan köprüleri iş makineleriyle onarıyor; çalışmalar dronla görüntülendi.
YIKILAN KÖPRÜLER ONARILIYOR
Karasu ilçesi Namazgah Mahallesi'nde günlerdir etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Mahallede 3 köprü derelerden gelen sular nedeniyle yıkılırken, ekipler bölgede iş makineleriyle köprüleri onarıyor. Çalışmalar dronla görüntülendi.
Levent KIZILASLAN/KARASU, (Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı