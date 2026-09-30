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Sakarya Karasu'da taşan dere sonrası temizlik sürüyor, hasar tespiti başladı

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Sakarya Karasu'da taşan dere sonrası temizlik sürüyor, hasar tespiti başladı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanağın neden olduğu dere taşması ve su baskınlarının ardından Darıçayırı Mahallesi'nde temizlik çalışması sürüyor. Belediye ekipleri hafriyat kaldırıp yolları tamir ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hasar tespiti başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dere taşması ve su baskınlarına neden olan sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı.

Kentte dün ve önceki gün etkili olan kuvvetli yağışla taşan derenin su baskınlarına neden olduğu Darıçayırı Mahallesi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle çalışma yürütüldü.

Hafriyat kaldırma işlemini sürdüren ekipler, bir yandan da temizlik çalışması yaptı.

Ekipler tarafından hasarlı yollar tamir edilirken, ana cadde, ara sokaklar ve kamu kurumları temizlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışması başlattı.

Muhtar Ahmet Demiral, AA muhabirine, bölgenin son yılların en büyük yağışını aldığını belirterek, felaket boyutuna gelen duruma müdahale eden tüm ekiplere teşekkür etti.

Suların çekildiğini ve çalışmaların sürdüğünü dile getiren Demiral, hasar tespit çalışmalarının da başladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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