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Sakarya Karasu'da boş kümesteki yangında traktör ve iş makinesi yandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Ortaköy Mahallesi'nde boş kümeste belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kümes hasar gördü, traktör ve iş makinesi yandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boş kümeste çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Ortaköy Mahallesi'nde boş kümeste belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kümeste hasar oluştu, traktör ve iş makinesi yandı.

Kaynak: AA
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