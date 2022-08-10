Sakarya gündem: Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, kayboldu Sakarya haberlerine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılan 13 yaşındaki İlayda Eren, kayboldu. SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılan 13 yaşındaki İlayda Eren, kayboldu. İlayda için arama çalışması başlatıldı. Olay, akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Denize giren İlayda Eren, dalgalara kapıldı. Ailesi küçük kızın gözden kaybolduğunu görünce çevredekiler 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler denizde arama çalışması başlattı. Denizdeki dalgalar arama çalışmalarını etkilerken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan Güncel Haberler

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