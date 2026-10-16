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Sakarya Geyve'de heyelan, iki mahalleye ulaşım sağlayan D-650 bağlantı yolunu kapattı

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Sakarya Geyve'de heyelan, iki mahalleye ulaşım sağlayan D-650 bağlantı yolunu kapattı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde toprak kayması nedeniyle D-650'nin Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamazken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde toprak kayması sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamıyor.

Sakarya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Geyve ilçesindeki Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamazken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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