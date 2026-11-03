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Sakarya Erenler'de operasyonda 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

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Sakarya Erenler'de operasyonda 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürütüldü.

Erenler ilçesinde takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.N, C.P.G. ve M.H. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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