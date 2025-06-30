Sakarya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın alanında telef olan hayvanlar bulundu, kaplumbağa kurtarıldı ve kuş yuvası güvenli alana taşındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıktıktan sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve üç gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın alanında yer yer müdahale sürüyor.

Sakarya kesiminde görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, büyük oranda kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yanan bazı alanlarda telef olan hayvanların olduğu da görüldü.

Ormanlık alanların yanan kısımları havadan da görüntülendi.

Bu arada Hacıyakup mevkisinde ormanlık alanlarda soğutma çalışmalarını görüntüleyen AA ekibi, bitki örtüsü tamamen yanan bir bölgede çukura düşerek yaşama tutunmayı başaran bir kaplumbağayı kurtardı.

Çukura giren haber ekibi, kaplumbağayı çıkardı, güvenli alana götürerek doğal yaşamına bıraktı.

Öte yandan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinde bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, yuvayı bulunduğu yerden özenle alarak güvenli alana taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sabah saatlerinde Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

2026 NATO zirvesi Türkiye'de! Ev sahibi şehir belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

Kabine sonrası terör örgütüne sert uyarı: Gözünüzün yaşına bakmayız
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Alevler evlerin dibine kadar geldi, bir mahalle daha tahliye edildi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
CHP'li ismin 'kayısı' yalanı pahalıya patladı! Kesilen cezaya bakın

CHP'li ismin "kayısı" yalanı pahalıya patladı! Kesilen cezaya bakın
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.