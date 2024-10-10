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Oba Makarnada'ki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Menteş'in bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş (26), 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sakarya'nın Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı.

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de hayatını kaybetti. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi gören Merve Menteş de yaşam savaşını kaybetti. Patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Oba Makarnada'ki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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