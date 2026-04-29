Sakarya'da yol keserek para isteyen maskeli 5 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolunu kestikleri kişilerden para isteyen maskeli 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 27 Nisan gecesi Arifbey Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Caddesi'ndeki erkek öğrenci yurdu civarında maske takan 5 kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerine gelen ekip aracını görünce kaçmaya çalışan şüpheliler Y.R.A, E.G, Y.A.D, E.Ç ile M.A.B, polis ekiplerince yakalandı.
Polis merkezine giderek şikayette bulunan 3 kişinin, şüphelilerin yollarını keserek kendilerinden para istediğini beyan ettiği öğrenildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı