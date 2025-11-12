Sakarya'da Yoğun Yağış ve Acil Müdahale Ekipleri Aksiyon Aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), etkisini gösteren yağışlarda kent genelinde metrekareye 245 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

SASKİ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alan "Acil Müdahale" ekiplerinin, sonbaharın etkisiyle mazgallarda tıkanıklığa neden olan yaprak ve çeşitli atıkları temizleyip su akışını normale döndürdüğü belirtildi.

Şehir genelinde yapılan çalışmalarda 270 personel, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesinin görev aldığı aktarılan "Şehir genelinde aldığımız 245 kilogramlık yoğun yağışa rağmen, ekiplerimiz 16 ilçede anlık müdahalelerle suyun tahliyesini hızlandırdı. Yağmur suyu hatlarının temizliğinin yanı sıra gerekli görülen noktalara hızla yeni yağmur suyu ana hat bacaları kazandırıldı. Böylelikle yere düşen her damla kaynaklarımıza sorunsuz şekilde iletildi." ifadeleri kullanıldı.

SUBÜ öğrencileri, güncel denizcilik uygulamalarını öğrendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mavi Rota Topluluğu öğrencileri, mesleki farkındalıklarını arttırmak amacıyla Ankara'ya teknik gezi düzenledi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, öğrencilerin ilk Anıtkabir'i ziyaret ettikleri, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne gittikleri belirtildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin hem teorik bilgilerini pekiştirme hem de kamu kurumlarının işleyişini yerinde gözlemleme fırsatı buldukları anlatılan açıklamada, Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Özer Özbey tarafından "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği" ile denizcilik alanındaki güncel uygulamalar hakkında sunum gerçekleştirildiği kaydedildi.