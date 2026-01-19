Haberler

Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Sakarya'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent merkezinde araçların güçlükle ilerlemesine neden oldu. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Karla kaplı ana arterler ile ara yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı güzergahlar üzerinde ulaşım durma noktasına geldi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle bazı toplu taşıma seferlerinde de gecikmeler yaşandı.

