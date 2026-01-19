Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

SAKARYA'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde araçlar güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Karla kaplı ana arterler ile ara yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı güzergahlar üzerinde ulaşım durma noktasına geldi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle bazı toplu taşıma seferlerinde de gecikmeler yaşandı.