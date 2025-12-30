Sakarya'da yılbaşında 3 bin 756 kolluk personeli görev yapacak

Sakarya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 756 kolluk personelin görev alacağı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 30 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihlerinde il genelinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde? 2 bin 531 personel ve 449 ekibin görev yapacağı belirtilerek, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 266 unsur/tim, 1225 personel ve 309 araçla görev alınacağı ifade edildi.