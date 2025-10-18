Haberler

Sakarya'da Yağ Bakım Servisine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Sakarya'da Yağ Bakım Servisine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir araç yağ bakım servisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, bir araç yağ bakım servisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4045 Sokak'ta meydana geldi. M.U. (36) ve İ.A. (45) kendilerine ait iş yerinde oturdukları sırada, motosikletle aralarında daha önce husumet bulunan E.Y. (18) geldi. Başında kaskla içeri giren saldırgan, yanında getirdiği tüfekle 2 kişiye ateş açtı. M.U. ve İ.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. E.Y., olayın ardından dışarıda araçta bekleyen E.İ. (21) ve G.Y. (22) ile birlikte kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahlarını güvenlik kameralarından tespit etti. Düzenlenen operasyonla E.Y., E.İ. ve G.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.