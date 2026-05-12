Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan T.F. adlı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet ekipleri, zanlının üzerinde 8,95 gram kokain maddesi ele geçirdi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla T.F'yi (40) gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında 8,95 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen T.F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım