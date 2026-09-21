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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 444,85 gram ele geçirildi

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Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İki ilçedeki 3 operasyonda 444,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce iki ilçede düzenlenen 3 operasyonda, M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 444,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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