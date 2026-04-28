Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

SAKARYA'nın 3 ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Adapazarı, Hendek ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alında. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 498 sentetik hap, 150 gram ağırlığında bonzai, 5 kök kenevir bitkisi, 4 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 9 gram aseton, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı