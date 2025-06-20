Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
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Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, 65 kök kenevir bitkisi ve 160 gram skunk ele geçirildi.

Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Arifiye ve Ferizli ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, A.A, M.A. ve H.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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