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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 32,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D. ve E.T, tutuklandı, Ü.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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