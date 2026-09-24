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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 104 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

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Sakarya'da jandarmanın Karasu, Sapanca ve Hendek'te düzenlediği operasyonlarda 104 gram kokain ile bonzai, kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA'da jandarma ekiplerinin Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda, 104 gram kokain, bonzai ve kök kenevirin de aralarında bulunduğu çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 104 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 13 gram A-M maddesi, 20x20 santimetre ebatlarında peçetelere emdirilmiş yaklaşık 1000 içimlik bonzai, 1 gram esrar, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu aseton, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 TL, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 11 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet G.A.O. Browning ibareli ruhsatsız av tüfeği ve 3 cep telefonu bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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