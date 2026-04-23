Sakarya'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 6 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu, Serdivan, Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Karasu, Serdivan, Akyazı ve Pamukova ilçelerinde 7 şüphelinin ikametleri ve iş yerlerindeki aramada, 8 paket satışa hazır vaziyette 494 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira, 2 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i, adli kontrol şartıyla salıverildi.