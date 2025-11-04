Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Söğütlü ilçesinde operasyon düzenledi.

E.D'nin (37) üzerinde, evinde ve bahçesinde yapılan aramada 28 gram esrar ile kurutulmaya bırakılmış 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

E.D'nin sorgusunda uyuşturucuyu Y.S'den (50) aldığını beyan etmesi üzerine gözaltına alınan Y.S'nin ise uyuşturucuyu H.D'den (54) temin ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan H.D'nin evindeki aramada da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. tutuklandı, E.D. ve Y.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.