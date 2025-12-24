Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 55,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu doğrultuda 147 personel ve 3 narkotik dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 55,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
