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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 954 gram sentetik uyuşturucu, 1764 sentetik hap ve 17 bin 700 lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce 3 ilçede düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 954 gram sentetik uyuşturucu, 1764 sentetik hap, hassas terazi, 3 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
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