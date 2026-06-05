Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 954 gram sentetik uyuşturucu, 1764 sentetik hap ve 17 bin 700 lira ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce 3 ilçede düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 954 gram sentetik uyuşturucu, 1764 sentetik hap, hassas terazi, 3 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.