Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce 4 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramada, 1071 sentetik ecza, 713 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 58 gram aseton, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 lira ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
