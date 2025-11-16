Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında sentetik uyuşturucular ve yapımında kullanılan ham maddeler yer alıyor.

Sakarya'nın 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde 3 ayrı operasyon düzenledi.

Zanlılar K.A. (26), E.A. (26), Y.Ö. (17) ve S.E'nin (32) yakalandığı operasyonlarda yapılan aramada, 14 parça halinde 60,11 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 130 gram ham madde ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan zanlılardan S.E'nin, 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı nedeniyle arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
