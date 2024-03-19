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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 milim sıvı amfetamin ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Üç şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 milim sıvı amfetamin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 3 cep telefonu, suçtan elde edilen 2 bin 305 dolar ve 26 bin 970 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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