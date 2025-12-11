Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Serdivan ilçesinde düzenlen uyuşturucu operasyonunda, kente uyuşturucu getiren bir araçta yapılan aramada 917 sentetik ecza hap ve 88 miligram kokain ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir aracı durdurdu.

Araçtaki zanlılar A.H.G. (20) K.E. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Ş.B. (22) ise evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araç ve 3 ikamette yapılan aramada, 917 sentetik ecza hap ve 88 miligram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
