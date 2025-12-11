Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir aracı durdurdu.

Araçtaki zanlılar A.H.G. (20) K.E. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Ş.B. (22) ise evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araç ve 3 ikamette yapılan aramada, 917 sentetik ecza hap ve 88 miligram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.