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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Sakarya'da narkotik ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu'nda düzenlediği operasyonda İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Araçta metamfetamin, ketamin, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 110 bin TL ele geçirildi.

SAKARYA'da narkotik ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu'nda düzenlediği operasyonda İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda, E.A. (33) ile G.İ. (46) isimli şüphelilerin bulunduğu otomobil takibe alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerine yaklaştığı sırada düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 113,35 gram metamfetamin, 100 gram ketamin, 9 adet uyuşturucu hap, Glock marka ruhsatsız tabanca, 9 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve G.İ., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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