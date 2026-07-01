Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 626 Gram Bonzai ve 77 Gram Esrar Ele Geçirildi

SAKARYA'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 626 gram bonzai ve 77 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı ve Karasu ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 626 gram bonzai, 77 gram kubar esrar, 1 adet ambalaj kağıdı, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi, 100 mililitre aseton ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı